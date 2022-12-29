موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة.. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز، إذ تستعد القلعة الحمراء بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة نادي بيراميدز بقيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس.

ويسعى كلا من الناديين لخطف الفوز، وحصد الثلاث نقاط للمنافسة على لقب الدوري، ما يضيف حماس للمباراة وترقب من الجماهير لانطلاقها.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ويأتي موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز الاثنين المقبل الموافق 2 من شهر يناير لعام 2022 ، في السابعة مساءً، وتنقل اللقاء قنوات «أون تايم اسبورتس»، الحاصلة على حقوق إذاعة جميع مباريات البطولة.

الأهلي يسعى لاستعادة لقب الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي المباراة المقبلة طامحا في استعادة مستواه الفني الغائب عنه منذ فترة بعدما تعثر خلال اللقائين السابقين بالدوري بالتعادل في كل مباراة بهدف مقابل أهداف، وتقديم أداء فني متذبذب، واستعادة لقب الدوري المصري الغائب عنه وعودته من جديد لدولاب بطولات القلعة الحمراء بعد التتويج به سابقا 42 مرة.

بيراميدز يسعى للفوز على الأهلي وتحقيق الثلاث نقاط

ويطمح نادي بيراميدز إلى محاولة الفوز من النادي الأهلي وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة بعد تعرض الفريق للهزيمة خلال مباراتين بالهزيمة ومثلهما بالتعادل، ويسعي إلى الفوز على النادي الأهلي والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

يحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بـ24 نقطة بواقع 10 مباريات خاضها الفريق منذ بداية الموسم، حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 3، أما بيراميدز يأتي في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 10 مباريات لعبها الفريق، حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مثلهما.