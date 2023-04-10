يرغب عدد كبير من جمهور الفنانة نيللي كريم معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023، لمتابعة الأحداث التي تدور حول فكرة ميراث المرأة في الصعيد ومنعها من الحصول عليه، وتتوالى الأحداث المشوقة، لمعرفة ما الذي ستفعله نادرة في الحلقات القادمة.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة، أحداثًا مثيرة بوقوفها في وجه عبدالجبار حماها بعد وفاة زوجها، لتحافظ على ميراثها ونجلها، لكنه رفض حصولها عليه إلا بشرط موافقتها على زواجها من مسعود ابنه الأكبر.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يُذكر أنَّ مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وجومانا مراد، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، ونهى صالح، ومريم الخشت، وريم رؤوف، وندى موسى، وعلي الطيب، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.