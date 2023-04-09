مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. نيللي كريم تخطط لإسقاط جمال سليمان في الانتخابات

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 18، تطورا في الأحداث، وبدأت «نادرة» تخطط من أجل إسقاط «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، في الانتخابات.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

تخطيط الفنانة نيللي كريم لإسقاط عبد الجبار «جمال سليمان» في الانتخابات المقبلة، جاء بعد حث النجوع التي ظلمها عبد الجبار، للتصويت لأبو عصاية «كمال أبو رية».

يتصل عبد الجبار الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان بالباشا ويؤكد له نجاحه في الانتخابات، يطلب حسن من أقاربه الانسحاب، نظرا لنتيجة الانتخابات المغزية، لكنهم يطلبون منه الانتظار للنهاية، يفوز حسن أبو عصايا بالانتخابات.

أثناء مغادرة عبد الجبار سرادق الانتخابات يرى نادرة داخل سيارة تنظر له شامته ومبتسمة.

مسلسل عملة نادرة

وتفعل ذلك نادرة من أجل أخذ الثأر من عبد الجبار، بعد أن قتل شقيها نبيل، ويجمع المخرج محمد العدل بين عدد من الأبطال منهم نيللي كريم وأحمد عيد وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبو رية وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي ومحمد فهيم، وعدد آخر من الفنانين، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.