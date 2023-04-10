مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. عبد الجبار يخسر في الانتخابات

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 18، تطورًا في الأحداث، خاصة في ظل انعقاد الانتخابات في النجع بين عائلتي «عبد الجبار» جمال سليمان و«أبو عصايا» كمال أبو رية.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

يطلب «مسعود» ويلعب دوره أحمد عيد، خلال مسلسل عملة نادرة من جميع أفراد العائلة التعاون في الانتخابات، ويطلب «عبد الجبار» من «سكينة» وتلعب دورها فريدة سيف النصر، أن تكون على استعداد دائم للضيوف، وتتصل نفيسة بإسراء وتجسد دورها مريم الخشت، تذكرها بالمبلغ المالي، وتطلب منها إسراء أن تعطيها مهلة.

انتخابات بين أبو عصايا وعبد الجبار

يبدو على نادرة وتلعب دورها الفنانة نيللي كريم، تحكمها في رجال شداد، والأخير يدعمها، وتطلب منهم أن يخسر عبد الجبار في الانتخابات خاصة نجع هريدي الذي تنتمي له، على أن ينتخب نجع هريدي بالكامل حسن أبو عصايا.

دعم أبو عصايا في الانتخابات

وتقرر «دميانة» جومانا مراد، دعم حسن أبو عصايا، وعمل دعاية مجانية له بمساعدة نادرة في النجوع المجاورة لنجع عبد الجبار، وتنتهي الحلقة 18، بخسارة عبد الجبار في الانتخابات، إذ قرر أهل النجع جميعهم انتخاب أبو عصايا، لما شاهدوه خلال الفترة الأخيرة من قهر وظلم على يد عبد الجبار.