مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. نيللي كريم تطلب من دميانة إخبار النجع بقتل شقيقها

عرضت الحلقة 18 من مسلسل «عملة نادرة»، الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، مساء اليوم الأحد.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

بدأت الاحداث بمشاهد نادرة ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 18، لمكان دفن نبيل وسط الصحراء ليلا، تبكي وترفض تقبل العزاء انتظاراً للثأر، ثم تخبر سميرة «مسعود» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد أن «نادرة» محظوظة بحب شداد لها.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

ينهرها «مسعود» ويطلب منها المغادرة، ثم تقابل «دميانة» نادرة لتقديم واجب العزاء لها رغم علمها أن نادرة تريد الثأر لنبيل، ثم تطلب نادرة من دميانة أن تخبر الجميع بما حدث مع نبيل.

وتخبر دميانة «إسراء» بقتل عبدالجبار لـنبيل شقيق نادرة، ترفض أنس سماع كلام إسراء عن والدها وتواجهه، ويطلب منها عبد الجبار أن تصدقه بدلا من أهل النجع الكارهين له، تسأله أنس لماذا الكل يكرهه، يخبرها بقرب الانتخابات، وأنها ستكون معركه بينه وبين بيت أبو عصايا، ويطلب منها عدم الاستماع للشائعات، وتؤكد له أنها لن تغير رأيها به.