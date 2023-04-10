مسلسل عملة نادرة الحلقة 19.. هل ينتقم عبدالجبار بعد خسارته في الانتخابات؟

ينتظر الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 19، بطولة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، خاصة بعد تطور الأحداث حول شخصية «نادرة» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها «عبدالجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 19

بعد خسارة «عبد الجبار» في انتخابات النجع، ينظر حوله فيجد «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم، التي قررت أن تقف بجوار حسن أبو عصايا، حتى ينجح في الانتخابات ضد «عبدالجبار».

أحداث الحلقة 19 من عملة نادرة

ومن المقرر أن تشهد حلقة الـ19، تطورا في الأحداث، حيث قرر «عبدالجبار» أن ينتقم من «نادرة» بعد زواجها بـ«شداد» الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، وترفض نادرة تقبل العزاء انتظارا للثأر.

تقابل دميانة نادرة لتقديم واجب العزاء لها، رغم علمها أنّ نادرة تريد الثأر لنبيل، وتطلب نادرة من دميانة إخبار الجميع بما حدث مع نبيل، ثم تخبر دميانة إسراء بقتل عبدالجبار لنبيل.