الكرملين: الغرب استخدم اتفاقيات «مينسك» لخداع روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الغرب استخدم اتفاقيات «مينسك»، لخداع روسيا.

وقال بيسكوف في تصريح خاص لقناة «روسيا اليوم»، الإخبارية، اليوم، إن ما حدث حول اتفاقيات مينسك كان نوعا من اللعب لخداعنا، وهذا أدى إلى تفاقم الأوضاع ودفع نظام كييف إلى ارتكاب مذابح ضد الروس على أراضيهم ما تسبب في بدء العملية العسكرية الخاصة.

ردود فعل هيستيرية تجاه خطط روسيا وبيلاروسيا

وأشار إلى أن الغرب أظهر ردود فعل هيستيرية تجاه خطط روسيا لبناء منشآت لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا، بينما تفادوا في الوقت نفسه الأسلحة الأمريكية المنتشرة في أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد في وقت سابق على أن إرسال أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا لا ينتهك الالتزامات الدولية.