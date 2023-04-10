«ثقافة الشيوخ» تستمع لدور وزارة الطيران في ملف مسار العائلة المقدسة

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، اجتماعين، عصر اليوم، يتضمن الأول استكمال مناقشة الدراسة المحالة بشأن مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية بمصر والمقدم من النائبة سها سعيد، وذلك بحضور ممثلي وزارة الطيران.

كما تواصل اللجنة البرلمانية مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروييم بشأن التروّيج السياحي لمدينة رشيد وتحويلها إلى متحف مفتوح في ضوء مخرجات الزيارات الميدانية إلى مدينة الإسكندرية ورشيد، ووجهت اللجنة البرلمانية الدعوة بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار.

ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحي

كانت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم قد أوصت في اجتماعها، أمس، بضرورة تضافر جهود كل المؤسسات والوزارات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحي العام والخاص، وذلك في ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي في هذا الصدد.

محمود مسلم: الفن يظل أحد روافد القوة الناعمة لمصر

وقال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ الفن يظل أحد روافد القوة الناعمة لمصر، وسيظل الاقتراح مفتوحًا داخل اللجنة البرلمانية، فمن الجدير أن يعود المسرح إلى سابق عهده متفاعلًا ومؤثرًا، لاسيما أنه جاذب للفن الأصيل والفنان الثقيل، على حد وصفه.

وأشار مسلم إلى أنَّه رغم كون المسرح هو أبو الفنون لكننا نفتقده، وكذا «لمة الأسرة» المصرية خلال ذهابها وإيابها من مشاهده المسرحية، لما له من طقوس خاصة لدي المصريين، لافتاً إلى أنَّ الأداء المسرحي يجب أن يعود بقوة سواء في القطاع العام والخاص لدوره في نشر القيم فضلًا عن إبهاج المواطن.