محمود مسلم: نحتاج لاستراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من المسارح

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، بتضافر جهود جميع المؤسسات والوزارات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحي العام والخاص، وذلك في ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي في هذا الصدد.

الفن أحد روافد القوة الناعمة لمصر

وقال النائب الدكتور محمود مسلم، إن الفن يظل أحد روافد القوة الناعمة لمصر، وسيظل الاقتراح مفتوحا داخل اللجنة البرلمانية فمن الجدير أن يعود المسرح إلى سابق عهده متفاعلا ومؤثرا، لا سيما أنه جاذب للفن الأصيل والفنان «الثقيل» على حد وصفه.

وأضاف «مسلم» أنه رغم أن المسرح هو أبو الفنون لكننا نفتقده، وكذا لمه الأسره المصرية خلال ذهابها وإيابها من مشاهده المسرحية، لما له من طقوس خاصة لدى المصريين، لافتا إلى أن الأداء المسرحي يجب أن يعود بقوة سواء في القطاع العام والخاص لدوره في نشر القيم فضلا عن إبهاج المواطن.

واستعرض النائب محمود فيصل أمين سر اللجنة البرلمانية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفاصيل طلب المناقشة نيابة عن النائب أكمل نجاتي، مشيرا إلى أن أحد المشاكل التي تعوق المسرح بشكل كبير، يتمثل في توجيه نحو 52% من قيمة التذكرة كضرائب فضلا عن المشاكل الأخرى التي تخص الصناعة، ومنها «الورق».

ورش عصف ذهني للخروج بروشتة متكاملة للنهوض بالمسرح

وشدد الدكتور محمود مسلم على أهمية أن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الإنتاج المسرحي والبدء في ورشة عصف ذهني للخروج بروشتة متكاملة للنهوض بالمسرح مجدداً.

من جهته، أكد النائب الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المسرح ودوره في تثقيف وتوعيه الجماهير فضلا عما يقدمه من ترفيه، لافتا إلي أن أكثر ما يهمه كفنان أن يكون المسرح كامل أمامه.

وطالب النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون هناك رعاة للنوعية الجادة من المسرحيات، والبحث عنهم بطريقة أو أخرى، أو مخاطبة القنوات لتمتلك وتعرض هذه النوعية.

من جانبه، أكد الفنان خالد جلال المخرج المسرحي، ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أن مسرح القطاع الخاص بدأ يعود مجددا، وهي مسرحيات أسعار التذاكر الخاصة بها مرتفةه، ومع ذلك لم تكن هناك أماكن شاغرة فيها، وسط إقبال كبير من المواطنين.

عوده المسرح العام والخاص إلى سابق عهده

وقال «جلال» إن الضريبة ليست هي السبب الوحيد لانحسار مسرحيات القطاع الخاص في الوقت السابق إنما أيضا انتشار الفضائيات التي جذبت كثيرا من الفنانين، لا سيما أن المسرح يحتاج جهدا كبيرا.

وشدد على أن عودة المسرح العام والخاص إلى سابق عهده يحتاج إلى تضافر جهود كافة المؤسسات، وليكن بدعوة برلمانية، في جلسة موسعة تحضرها الوزارات والمؤسسات المعنية ومنها الثقافة والتعليم العالي والشباب والرياضة، وشركات الإنتاج والقنوات الفضائية، والذي سيعد بمثابة مشروع قومي.

ولفت خالد جلال إلى أن هناك 4 مسرحيات كبيرة متوقع عرضها في عيد الفطر، فضلا عن التحضير لمسرحية «صاحب الورده» التي ستعرض في المسرح القومي.