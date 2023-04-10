وكيل الشيوخ: 35 مليار متر مكعب عجز في المياه سنويا

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55.5 مليار متر مكعب، والزيادة المضطردة في عدد السكان، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر.

35 مليار متر مكعب عجز في المياه سنويا

وأشارت نائبة مجلس الشيوخ فيبي فوزي إلى أن العجز حاليا في احتياجاتنا من المياه قد يصل إلى 35 مليار متر مكعب سنويا، يكون علينا بالفعل البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية والمستقبلية.

وقالت: «نقدر الدور الذي تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات في سبيل التغلب على مشكلة ندرة المياه ونطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإتباع وسائل الري الحديثة والذكية التي يجب أن يتم تعميمها إذ تعتبر الأكثر استدامة على المدى الطويل مهما كانت تكلفتها عالية».

وأشارت النائبة فيبي فوزي إلى أهمية المشروعات التي تتم الآن لتأهيل الترع أو تبطينها، بما يدفعني إلى محاولة التعرف عن الفارق بين المفهومين وأهمية هذه المشروعات للحفاظ على الموارد المائية ومدى الجدوى الاقتصادية منها مقابل تكلفتها المالية.

استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة

وقالت: «نتابع جميعاً الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام، وتساءلت هل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية».

وشددت وكيل مجلس الشيوخ على أهمية استمرار جهود الحفاظ على مياه النيل لمواجهة ظاهرة التعدي على النهر وفروعه كذلك التلوث في مناطق عديدة، أيضاً الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة، لافتة إلى أنه يجب على وزارة الري أن تكثف عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية.