مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري بعد قليل

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة، بعد قليل، طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري، والمقدم من النائب سالم العكش و20 عضوًا.

أهمية ترشيد استخدام مياه الري

تضمن طلب المناقشة أهمية ترشيد استخدام مياه الري، وقال النائب في المذكرة الشارحة إنَّ الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد أو تحصى ومنها الماء، ما يتطلب الحفاظ عليها، لا سيما وأن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من 110 ملايين نسمة وما زلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

وأشار إلى أنَّ القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المائية ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 40% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

المحافظة على الموارد المائية

وتابع: لابد من اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي ومنها: العمل على توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها، أيضًا لا بدَّ من تحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف.

واشتملت المذكرة الشارحة علي عددًا من الحلول المقترحة لترشيد استهلاك مياه الري، منها استعمال وسائل الري الحديثة، واستعمال مواد عضوية لتحسين التربة، والتوصية أن يكون الري في المساء أو الصباح الباكر، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.