استمرار البحث عن جثمان غريق في شاطئ النخيل بالإسكندرية لليوم الثاني

واصلت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير عمليات البحث عن غريق بشاطئ النخيل بالإسكندرية لليوم الثاني، والذي غرق أمس الأول وبدأت عمليات البحث عنه أمس، وذلك بعدما تسلل إلى الشاطئ رغم غلقه، مستغلا تحسن الطقس بالمحافظة.

تفاصيل غريق شاطئ النخيل

وتلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث غرق عند الحاجز الثالث من شاطي النخيل، عقب نزوله المياه صباح السبت الماضي.

وبدأت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان أملا في انتشاله سريعا، إلا أن سوء الأحوال الجوية الذي يبدأ من اليوم قد يعيق حركة إيجاده سريعا.

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين في الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، تم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا، وهو ما قد تم حيث وقع غرق الشاب وبدأ البحث عنه منذ أمس، بينما تم تكثيف البحث لليوم الثاني حاليا.

تحذير من شاطئ النخيل

وحذر «المالحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من مخاطر شاطئ النخيل التي جعلته من الشواطئ المغلقة، لذا يجب على جميع المصطافين الالتزام بعدم النزول به، وأن يتم الالتزام بتعليمات الغطاسين على الشواطئ حفاظا على حياتهم، وعدم التسلل لهذا الشاطئ مرة أخرى.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.