سول: العلاقات مع كندا وثيقة ونرجو تطويرها

أشاد وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم، بالعلاقات الثنائية بين سول ووأوتاوا، واصفًا نتائج القمة الثنائية التي عقدت في سبتمبر الماضي في أوتاوا بالناجحة، مضيفًا أنَّ العلاقات بين البلدين «أوثق من أي وقت مضي» مع ضرورة الحاجة إلى زيادة تطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال بارك لمجموعة من المشرعين الكنديين الذين يزورون كوريا الجنوبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ومعربا عن تطلعه إلى زيارة وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى كوريا الجنوبية في نهاية الأسبوع المقبل.