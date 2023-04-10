تفاصيل المهام الأدائية للصف الرابع الترم الثاني 2023.. 35 درجة لكل مادة

بدأت عدد من المدارس الابتدائية بمحافظة القاهر اليوم، امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الترم الثاني 2023، وذلك وفقاً للمواعيد المعلنة من قبل الإدارات التعليمية، وتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بعقد المهام الأدائية في الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

وأكّدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، الانتهاء من المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 يوم 13 أبريل، مؤكّدة حظر عقد أي امتحانات للطلاب خلال إجازة أيام الأعياد للأقباط.

وأوضحت المديرية التعليمية، يحصل الطالب على درجات اختبارات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، 35 درجة لكل مادة توزع «5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة المنتج النهائي».

تفاصيل المهام الأدائية للصف الرابع ونظام التقييم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت التفاصيل الكاملة للمهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي ونظام التقييم، مؤكّدة أنَّ المهام تستهدف قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات خلال العام الدراسي.

وأشارت وزارة التعليم، تستهدف المهام الأدائية في تقييم فهم الطلاب لمخرجات التعلم وتعقد كالتالي:-

- تعقد المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس.

- تعقد المهام الأدائية داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.

يتم عقد المهمة خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تقيس المهام الأدائية مدي اكتساب الطلاب للمهارات.

- يوزع المعلم علي الطلاب عدة من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي ويختار الطالب واحدة منها.

- تخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة

- تجرى المهام الأدائية داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.