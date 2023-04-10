«النقل» تعلن تنفيذ استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر والتأكد من عدم وجود أي معوقات تحول دون تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، عُقد اجتماع بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وحضر الاجتماع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمُشرف على ملف سياحة اليخوت والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار.

مستجدات خطة تطوير سياحة اليخوت

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات خطة تطوير سياحة اليخوت، واستعراض تطور الأعمال بالنافذة الواحدة لسياحة اليخوت والتي إطلاقها قطاع النقل البحري حديثاً وتُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وكذلك متابعة ما يتم من أعمال للانتهاء من المرحلة الثانية من تطويرها.

خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مقترح قيام قطاع النقل البحري والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والتوقيت المناسب لذلك بما يساهم في تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت باعتبارها من الأنماط السياحية الهامة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتطبيق إستراتيجية متكاملة لذلك وفي اطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزيري النقل و السياحة والآثار للتنسيق المستمر في ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.