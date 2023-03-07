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خبير سياحي يطالب بحوافز حكومية لتشجيع سياحة اليخوت وتطبيق «الشباك الواحد»

كتب:

هاجر عمر
09:32 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
سياحة اليخوت

سياحة اليخوت

قال حسام هزاع الخبير السياحي، إن سياحة «اليخوت»، مهمة جدًا، كونها تستقطب طبقة الأغنياء والأثرياء من رجال الأعمال على مستوى العالم، إذ يكون لهم على مستوى العالم يخوت بمواصفات معينة، وقد تصل أسعارها إلى 500 مليون دولار، وتصل إلى مليار دولار.

5 أضعاف إنفاق السائح العادي 

وأضاف هزاع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن متوسط إنفاق العاملين على اليخوت يصل إلى 5 أضعاف إنفاق الفرد العادي، إضافة إلى أن صاحب اليخت نفسه يتحرك باليخت ليزور عدة مناطق حول العالم، وقد يسافر بالطيران لينجز بعض الأعمال حول العالم ليعود مرة أخرى إلى اليخت، في المحطة التي يوجد بها سواء بمصر أو في دولة أخرى.

مارينا بورتو مارينا تتسع لـ 500 يخت

وأوضح الخبير السياحي، أن مصر لديها مارينا بالبحر الأبيض المتوسط ومارينا بورتو مارينا التي تتسع إلى 500 يخت، إضافة إلى مارينا الغردقة ومارينا شرم الشيخ، مطالبا بتمكين سائح «اليخوت»، من إنهاء كافة الإجراءات من خلال شباك واحد وهو الأمر الذي تسعى إليه الحكومة المصرية مع وضع حوافز معينة لكي يظل اليخت داخل الميناء المصري مع توفير كافة الاحتياجات الخاصة به أسوة بالدول الأخرى، ما يُمكن مصر من منافسة العديد من الدول سواء بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر.  

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بقلم هاجر عمر