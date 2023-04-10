محافظ بورسعيد: أحياء المحافظة تشهد خطة تطوير غير مسبوقة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بدء العمل في تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بـ«بنزينة الوطنية» بنطاق حي الضواحي، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم، في إطار خطة المحافظة الموسعة لرفع كفاءة وتطوير العديد من المناطق لتظهر بشكل حضاري يتماشى مع مجمل التطورات التنموية والخدمية الجارية ببورسعيد.

زيادة المسطحات الخضراء

ووجه محافظ بورسعيد، بتنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة، لافتا أنه سيتم رصف المنطقة، فضلا عن زيادة معدلات الإضاءة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، كما وجه بسرعة تنفيذ الأعمال لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وانتظام حركة السيارات والمواطنين، ومنع أي شكل من أشكال الإشغالات والعشوائية بالمنطقة.

خطة لتطوير أحياء بورسعيد

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن هناك خطة تطوير غير مسبوقة شهدتها أحياء مدينة بورسعيد مؤخرا منها حي الضواحي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أفضل مظهر حضاري للمدينة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للأجهزة التنفيذية لسرعة تنفيذ الأعمال.