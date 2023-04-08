محافظ بورسعيد: أعمال تطوير منطقة شباب المدينة قاربت على الانتهاء

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها

تطوير منطقة شباب المدينة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير منطقة شباب المدينة قد قاربت على الانتهاء، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية، والتي تأتي ضمن خطة موسعة للتطوير، تشمل مناطق قبضايا وشباب المدينة وعلي بن أبي طالب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور.

وأوضح المحافظ أن التطوير يشمل رصف الطرق وأعمال تركيب بلاط إنترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء وزيادة نسبة الإضاءة.

وأشاد أهالي منطقة شباب المدينة بأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة، وأكدوا أن المنطقة تشهد تغييرا جذريا نتيجة أعمال التطوير الجارية على أعلى مستوى، ووجه أهالي المنطقة الشكر لمحافظ بورسعيد على قراره بالتطوير وحرصه على المتابعة الميدانية أولا بأول لسير ومعدلات العمل.

طفرة غير مسبوقة في الأحياء

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتكثيف العمل وتنفيذه على درجة كبيرة من الكفاءة، مشيرا أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء الأكثر كثافة سكانية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ بورسعيد بدء أعمال تطوير شارع محمد عبده الفاصل بين منطقتي بنك الإسكان وشباب الخريجين، والذي بدأ العمل به من حوالي أسبوعين وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق، موضحا أنه يجري الآن أعمال إحلال أعمدة الإنارة العامة وكذلك البدء في أعمال الحفر وتقليل مساحة الأرصفة لتوسعة الشارع.

كما سيتم بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الشارع الذي يمتد من تقاطع شارع أسوان وحتى تقاطع شارع محمد صبحي بتكلفة 6 ملايين جنيه ويتكون من اتجاهين بينهما جزيرة وسطى سيكون عرض الاتجاه 11 مترا، وسيتم تحديد حجم الأرصفة على الجانبين أمام المحلات لتصل إلى مترين.