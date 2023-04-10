طرح الإعلان الدعائي لفيلم «ابن الحاج أحمد» قبل عرضه في عيد الفطر

أطلقت الشركة المنتجة الإعلان الدعائي للفيلم «ابن الحاج أحمد» من بطولة شيكو، والمنتظر عرضه في موسم عيد الفطر، إذ يعتمد العمل على كوميديا الموقف والإفيه في آنٍ واحد، إذ تعد تجربة جديدة ومختلفة يقودها شيكو في فيلمه الجديد مع مجموعة من أبرز النجوم الكبار والشباب.

تفاصيل شخصية شيكو في فيلم ابن الحاج أحمد

ويجسد شيكو شخصية شاب بسيط يتورط في مشكلات مع عصابات مسلحة ويدخل معهم في معارك ومواجهات طاحنة تدور في إطار كوميدي.

مفاجآت عديدة يحملها الفيلم الذي يظهر فيه شيكو بشخصيات مختلفة مقتبسة من أفلام سينمائية شهيرة فنراه بشخصية سوبر مان، وشخصية فايكنج وشخصية محارب من العصور الوسطى.

فيلم ابن الحاج أحمد البطولة المنفردة الأولى لشيكو بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد كان آخرها فيلم الحرب العالمية الثالثة، ثم مجموعة تجارب ثنائية مع هشام ماجد كان آخرها فيلم قلب أمه.

أبطال وصُناع فيلم ابن الحاج أحمد

يشارك في بطولة ابن الحاج أحمد كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، والفيلم من تأليف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن وشركة سينرجي فيلم.