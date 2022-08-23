شيكو يكشف عن صورة جديدة من كواليس «تسليم أهالي».. حقق 18 مليون جنيه

نشر الفنان شيكو صورة جديدة من كواليس فيلم «تسليم أهالي»، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك».

وعلق الفنان شيكو على الصورة قائلاً، «من كواليس تصوير فيلم تسليم أهالي».

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم «تسليم أهالي» لدنيا سمير غانم، نحو 18 مليون جنيه، منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 3 أغسطس الجاري، وما زالت لديه الفرصة لتحقيق المزيد في شباك التذاكر، خلال الأيام المُقبلة.

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

فيلم «تسليم أهالي» من بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد، والراحلة دلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، وشيكو، ولوسي، وأحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإنتاج شركتي «سينرجي» و«روزناما».

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين، إذ يحلم الزوج الذي يعمل طبيبًا بشريا بالهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

الأفلام المنافسة لـ«تسليم أهالي»

وينافس بدور العرض خلال الفترة الراهنة عدد من الأفلام، منها «كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وفيلم «عمهم» لـ محمد عادل إمام، وفيلم «بحبك» لتامر حسني، وفيلم «دعوة عامة» لأحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن.

ومن المُقرر أنّ تستقبل دور العرض السينمائي فيلمًا جديدًا، يوم الخميس المُقبل هو «خطة مازنجر»، وهي من بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، للمنافسة في موسم الصيف، حيث تم الانتهاء من تصوير الفيلم الشهر الماضي.