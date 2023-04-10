سقوط أمطار على مدن البحر الأحمر ورياح محملة بأتربة تضرب الطرق السريعة

شهدت مدينتا رأس غارب والغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار متقطعة، استمرت لمدة ساعة، وترواحت بين خفيفة ومتوسطة، فيما شهدت مدن القصير وسفاجا ومرسى علم جنوب المحافظة تكاثف الغيوم والسحب وهبوب رياح شديدة محملة بأتربة.

غرفة عمليات البحر الأحمر تحذر من سقوط أمطار

وسبق وحذرت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر من احتمال سقوط أمطار على الطرق، خاصة طريق «الغردقة- القاهرة»، وسرعة ونشاط الرياح، وناشدت المسافرين بتوخي الحيطة والحذر واتباع السرعات المقررة وإرشادات المرور.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالبحر الأحمر

وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار التي قد تصل إلى حد السيول على الطرق السريعة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وشكل اللواء عمرو حنفى محمحافظ البحر الأحمر غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة برئاسة رؤساء المدن، لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة.