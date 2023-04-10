إجراء أول عملية لتطويل أوتار الطرفين لطفل بمستشفى الجراحات الجديد بطنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إجراء أول عملية جراحية بنجاح بمستشفى الجراحات الجديد، وتتضمن العملية تطويل أوتار الطرفين السفليين لطفل مصاب بشلل دماغي وتشوه في الطرفين السفليين واعوجاج في القدمين.

جهود الطاقم الطبي

وأشاد الدكتور محمود زكي بدقة ومهارة الفريق الطبي المشارك في إجراء الجراحة، مثمنا جهود كل الأطقم الطبية والتمريض والعاملين في بالمستشفيات الجامعية في خدمة المرضى فى محافظات وسط الدلتا، موضحا أن نجاح الجراحة يأتي نتاج التجهيزات الطبية المتميزة بمستشفى الجراحات الجديد التي تضاهى المستشفيات العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن قياس أداء المستشفيات الجامعية تضاعف مرتين خلال عامين مما يعكس جودة الأداء بالمستشفيات الجامعية، موصياً الأطقم الطبية بتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى للمرضى.

صرح طبي

وأعرب الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن خالص شكره للدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، لدعمه الدائم لقطاع المستشفيات الجامعية، مثمناً جهود الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى الجراحات الجديد التي تعد صرحاً طبياً يضم 750 سريراً و80 سرير عناية مركزة جراحية و18 غرفة عمليات، وتعتبر وحدة المناظير بالمستشفى من أكبر الوحدات مقارنة بمثيلاتها على مستوى الشرق الاوسط.