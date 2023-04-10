إصابة سائق في تصادم سيارتين بطريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

اصيب سائق، اليوم، في تصادم سيارتين نقل على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى الزهور محمود محمد السيد 19 سنة مصاب بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم في تصادم سيارتين بطريق محور 30 يونيو.

إجراء التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارتين نقل تصادمتا على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة وأسفر عن الحادث إصابة أحد السائقين

ويجري رجال الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

نقل السيارتين

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارتين ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.