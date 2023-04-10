المساجد تتأهب لاستقبال العشر الأواخر والمعتكفين بإطلاق حملات نظافة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق حملات لتنظيف المساجد على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، تحت إشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وأوضح وزير الأوقاف أنّ الحملة تتضمن نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة سنة الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة الأماكن التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين.

وأكد قيادات الدعوة والعاملون بالمساجد، أنّ الجميع في خدمة بيوت الله عز وجل، تحت شعار كلنا في خدمة بيوت الله.