رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأوقاف» تفتتح 23 مسجدا بالمحافظات الجمعة المقبل

كتب:

إسراء سليمان
05:03 م | الأحد 09 أبريل 2023
مسجد - أرشيفية

مسجد - أرشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 23 مسجدًا الجمعة المقبل؛ منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 / 7 / 2022م حتى تاريخه، 1077 مسجدًا؛ منها 871 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و206 مساجد صيانة وتطوير. 

وجاءت على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

المسجد وعنوانه

1. المعين البحري - الصفيحة

2. عمر بن الخطاب – حوض الجحادم – جهينة الشرقية

3. السلام – نجع هاشم عسيري – شمال دار السلام

4. الصفا والمروة – الصلعا – مركز سوهاج

5. الفتح – الرشايدة – مركز العسيرات

مديرية أوقاف الدقهلية

المسجد وعنوانه

6. الكبير – عزبة البرعي – مركز أجا

مديرية أوقاف قنام المسجد وعنوانه

7. آل عمران – نجع عبد القادر- دشنا

مديرية أوقاف المنيا

المسجد وعنوانه

8. مسجد عزبة يحى يونس – عزبة يونس العرين القبلي – دروة - ملوي

مديرية أوقاف الشرقية

المسجد وعنوانه

9. الفتح – بنايف حانوت – كفر صقر

مديرية أوقاف الفيوم

المسجد وعنوانه

10. السلام – البسيونية – مركز الفيوم

مديرية أوقاف البحيرة

المسجد وعنوانه

11. محمد جويدة – قرية جويدة – مركز حوش عيسى

12. محمد حسن الفقي – العمرية – مركز دمنهور

13. كوم العلواني الغربي – البرنوجي – مركز دمنهور

مساجد الصيانة 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

المسجد وعنوانه

1. المدارس – سدس – ببا

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

2. سيد الجحش – فيشا - منوف

مديرية أوقاف سوهاج

المسجد وعنوانه

3. سيدي أبو الحسن الشاذلي – السلاموني - أخميم

مديرية أوقاف البحيرة

المسجد وعنوانه

4. النور المحمدي محطة 36 – قرية عين جالوت – مركز بدر

مديرية أوقاف قنا

المسجد وعنوانه

5. العتيق – الحراجية - دشنا

6. الرحمن – بندر أبو تشت

مديرية أوقاف أسوان

المسجد وعنوانه

7. نجع ونس الشرقي - دراومديرية أوقاف الدقهلية

المسجد وعنوانه

8. الإخلاص - منية سندوب

مديرية أوقاف الغربية

المسجد وعنوانه

9. عباد الرحمن – كفر ششتا – مركز زفتى

مديرية أوقاف المنيام المسجد وعنوانه

10. الميري – قرية نزلة البدرمان – دير مواس

اقرأ المزيد:

آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2023.. نهاية مارس

قرض حسن من وزارة الأوقاف يصل إلى 15 ألف جنيه.. تعرف على الشروط

وزارة الأوقاف تعلن زيادة بدل صعود المنبر 400 جنيه للأئمة

وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة الأربع خلال شهر رمضان
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.