«الأوقاف» تفتتح 23 مسجدا بالمحافظات الجمعة المقبل
كتب:
إسراء سليمان
05:03 م | الأحد 09 أبريل 2023
مسجد - أرشيفية
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 23 مسجدًا الجمعة المقبل؛ منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 / 7 / 2022م حتى تاريخه، 1077 مسجدًا؛ منها 871 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و206 مساجد صيانة وتطوير.
وجاءت على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
المسجد وعنوانه
1. المعين البحري - الصفيحة
2. عمر بن الخطاب – حوض الجحادم – جهينة الشرقية
3. السلام – نجع هاشم عسيري – شمال دار السلام
4. الصفا والمروة – الصلعا – مركز سوهاج
5. الفتح – الرشايدة – مركز العسيرات
مديرية أوقاف الدقهلية
المسجد وعنوانه
6. الكبير – عزبة البرعي – مركز أجا
مديرية أوقاف قنام المسجد وعنوانه
7. آل عمران – نجع عبد القادر- دشنا
المسجد وعنوانه
8. مسجد عزبة يحى يونس – عزبة يونس العرين القبلي – دروة - ملوي
مديرية أوقاف الشرقية
المسجد وعنوانه
9. الفتح – بنايف حانوت – كفر صقر
مديرية أوقاف الفيوم
المسجد وعنوانه
10. السلام – البسيونية – مركز الفيوم
مديرية أوقاف البحيرة
المسجد وعنوانه
11. محمد جويدة – قرية جويدة – مركز حوش عيسى
12. محمد حسن الفقي – العمرية – مركز دمنهور
13. كوم العلواني الغربي – البرنوجي – مركز دمنهور
مساجد الصيانة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
المسجد وعنوانه
1. المدارس – سدس – ببا
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
2. سيد الجحش – فيشا - منوف
مديرية أوقاف سوهاج
المسجد وعنوانه
3. سيدي أبو الحسن الشاذلي – السلاموني - أخميم
المسجد وعنوانه
4. النور المحمدي محطة 36 – قرية عين جالوت – مركز بدر
مديرية أوقاف قنا
المسجد وعنوانه
5. العتيق – الحراجية - دشنا
6. الرحمن – بندر أبو تشت
مديرية أوقاف أسوان
المسجد وعنوانه
7. نجع ونس الشرقي - دراومديرية أوقاف الدقهلية
المسجد وعنوانه
8. الإخلاص - منية سندوب
مديرية أوقاف الغربية
المسجد وعنوانه
9. عباد الرحمن – كفر ششتا – مركز زفتى
مديرية أوقاف المنيام المسجد وعنوانه
10. الميري – قرية نزلة البدرمان – دير مواس