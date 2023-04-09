خالد الجندي: واعظات الأوقاف أخطر أعضاء الفريق الدعوي الذي أنجبته مصر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن واعظات وزارة الأوقاف شقائق الأئمة في عمارة بيوت الله، كما وصفهن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

الواعظات قضين على الدسائس

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «واعظات الأوقاف أخطر أعضاء الفريق الدعوي الذي أنجبته مصر، فهن يرتدين زيا موحدا، وهذا الأمر قضى على الفوضى والدسائس التي كانت تتسلل داخل بيوت المسلمين والجماعات المشبوهة، التي دست بعض عناصرها النسائية داخل البيوت».

غياب السيطرة في الماضي

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «لم يكن في الماضي هناك أي سيطرة على هذه الظاهرة، وكانت تغسل أدمغة النساء عن طريق أفكار مشبوهة وأمور في منتهى السوء وعقائد دخيلة، لكن وزير الأوقاف أعد هذه الكتيبة وهذا الجيش الجرار من السيدات المباركات المحترمات الحافظات لكتاب الله والعاملات بحدود الله والفاهمات لشرع الله، واستدعى كل المحاضرين في جميع المجالات الثقافية والدعوية في أكاديمية الأوقاف، وأسفرت هذه الندوات والمعاهد عن إنتاج هذا العدد الذي غطى احتياجات مصر الدعوية ببراعة متناهية».