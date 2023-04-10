سقوط أمطار غزيرة وكرات ثلج على طريق «رأس غارب- الغردقة»

شهدت منطقة جبل الزيت بطريق «رأس غارب- الغردقة»، اليوم الاثنين، سقوط أمطار غزيرة وكرات ثلج وانخفاض الحرارة، كما هبت رياح شديدة، وسادت حالة من التقلبات الجوية.

أمطار بالبحر الأحمر

وضربت محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، حالة من التقلبات الجوية وسقوط أمطار على مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا، ووصلت إلى حد السيول على المناطق الجبلية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالبحر الأحمر

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، وحذرت غرفة العمليات المحافظة المواطنين من سقوط أمطار على الطرق، وناشدت المسافرين بتوخي الحيطة والحذر واتباع السرعات المقررة طبقا لإرشادات المرور.

وحذر مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، فى بيان له، من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، طبقا لنماذج التنبؤ الجوي بوزارة الموارد المائية.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.