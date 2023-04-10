رياح شديدة تضرب طريق «الغردقة- القاهرة» وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تقلبات جوية، تمثلت في هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، وحذرت غرفة العمليات عبر صفحتها الرسمية المواطنين بتوخي الحذر خاصة المسافرين على الطرق.

توقعات بسقوط أمطار

وذكرت إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر أن هناك توقعات تشير إلى سقوط أمطار على طريق «الغردقة - القاهرة»، مع زيادة في سرعة ونشاط الرياح، وأكدت إدارة الأزمات على المسافرين توخي الحيطة والحذر.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالبحر الأحمر

وأعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار المتوقعة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الجبلية والتي تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وشكل محافظ البحر الأحمر غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة، برئاسة رؤساء المدن و ملاحظة الأحوال الجوية على مدار الساعة والإبلاغ الفوري عن أي طواريء وفتح خط ساخن مع إدارة الأزمات طوال 24 ساعة.