هيئة الأرصاد الجوية تحذّر من حالة الطقس غدا: أمطار رعدية على مناطق متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 11-4-2023، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس بارد على جميع أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 لـ5 درجات في حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تتراوح على القاهرة والسواحل بين 25 لـ26، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، حيث الأمطار تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، ويُتوقع أن تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب جبال البحر الأحمر وصولا إلى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية في حالة الطقس غدا، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار غدا على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع اختلاف كميات الأمطار من منطقة لأخرى، وفقا للطبيعة الجغرافية الخاصة بها.