حالة الطقس اليوم الاثنين في المحافظات.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار

شهدت حالة الطقس اليوم الاثنين في المحافظات انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ما استدعى تحذير هيئة الأرصاد الجوية لكل المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التخفيف أو الانخداع بظهور الشمس في مختلف التوقيتات، حيث سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مجددا، إضافة إلى إمكانية سقوط أمطار.

حالة الطقس اليوم الاثنين في المحافظات

وشهدت درجات الحرارة على محافظات مصر اليوم انخفاضا عما كان عليه الوضع خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت التالي:

- القاهره الكبرى 26 درجه مئوية

- الوجه البحري 26 درجة مئوية

- السواحل الشمالية بما فيها طقس الإسكندرية ومطروح بلغت 21 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الصعيد

واختلف الوضع في محافظات الصعيد التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتمثل في التالي:

- جنوب سيناء 30 درجة مئوية

- شمال الصعيد 30 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 37 درجة مئوية

فرص سقوط أمطار على 6 مناطق

وكشفت هيئة الأرصاد عن أن الفرصه مهيأه اليوم لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق من محافظات البحر الأحمر، والإسماعيلية، والسويس، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة.

سقوط أمطار خفيفة

فيما تبرز فرص سقوط الأمطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحري، ومناطق من القاهره الكبرى، وقد تصل إلى رعديه أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.