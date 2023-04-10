يبحث المواطنون عن أماكن استخراج برنت تأميني بسوهاج 2023 والأوراق المطلوبة، وهو ما يهم الكثيرين من الشباب في حال التقدم لشغل أي وظيفة حكومية أو خاصة أيضا، أو من كبار سن الذين بلغوا سن المعاش.

أماكن استخراج برنت تأميني بسوهاج 2023

وترصد «الوطن» أماكن استخراج برنت تأميني بسوهاج 2023، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، والتي جاءت موزعة على النحو التالي:

- إدارة التأمين الاجتماعى في مركز طما

- إدارة التأمين الاجتماعي في مركز طهطا

- إدارة التأمين الاجتماعي في مركز المراغة

- إدارة التأمين الاجتماعي في مركز سوهاج

- إدارة التأمين الاجتماعي في مركز جهينة

- إدارة التأمين الاجتماعي في سوهاج

- إدارة التأمين الاجتماعي في مركز المنشأة

- إدارة التأمين الاجتماعي في مركز العسيرات

- إدارة التأمين الاجتماعي في مركز جرجا

- إدارة التأمين الاجتماعي في مركز البلينا

- إدارة التأمين الاجتماعي في مركز دار السلام

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني في سوهاج

ولاستخراج برنت تأميني بمحافظة سوهاج 2023 يحتاج الشخص إلى عدد من الأوراق المطلوبة، وهما:

في حال عدم وجود رقم تأميني للمتقدم يحتاج المتقدم لشهادة ميلاد وصورة ضوئية منها، وبطاقة الرقم القومي وتقديمها إلى الموظف المختص من أجل التسجيل في قاعدة البيانات.

وفي حال وجود رقم تأميني للمتقدم يحتاج الرقم التأميني للمؤمن عليه سواء كان عامل أو موظف أو صاحب عمل، ويتم طباعة البرنت التأميني الخاص بالمتقدم، من أجل تقديمها إلى الجهة الراغب تقديمها إليها.

استخراج برنت تأميني بمحافظة سوهاج 2023 أونلاين

ويمكن الحصول على برنت تأميني للشخص المؤمن عليه، عن طريق خدمة الخط الساخن عبر الرقم 16217، أو بدخول على الموقع الرسمي من هنــــا واتباع هذه الخطوات التالية:

- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.