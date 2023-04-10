أسماء المدارس الفائزة في مسابقة «ازرع شجرة تحيا بصحة» بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أسماء المدارس الفائزة في مسابقة مبادرة «ازرع شجرة.. تحيا بصحة»، والتي تم تنظيمها في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أسماء المدارس الفائزة في المسابقة

وبحسب المديرية، فإن إسماء المدارس الفائزة في مسابقة مبادرة «ازرع شجرة.. تحيا بصحة» بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية كالتالي:

أولاً المرحلة الابتدائية: المركز الأول مدرسة سعد زغلول بإدارة مطوبس التعليمية، والمركز الثاني مدرسة الشهيد علي صالح بإدارة برج البرلس التعليمية، والمركز الثالث مدرسة جودة للتعليم الأساسي بإدارة قلين التعليمية، والمركز الرابع مدرسة سعد زغلول بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والمركز الخامس مدرسة الشهيد عبد الرحمن الشهاوي بإدارة دسوق التعليمية، ومدرسة الوحدة بالزعفران بإدارة الحامول التعليمية.

ثانياً المرحلة الإعدادية: المركز الأول مدرسة مجمع مسير للتعليم الأساسي بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والمركز الثاني مدرسة الشهيد محمد نبيه بإدارة بيلا التعليمية، والمركز الثالث مدرسة الشهيد سلام للتعليم الأساسي بإدارة مطوبس التعليمية، والمركز الرابع مدرسة السرايا للتعليم الأساسي بإدارة سيدي غازي التعليمية، والمركز الخامس مدرسة الكوم الأحمر الإعدادية بإدارة بلطيم التعليمية، ومدرسة الإعدادية بنات بإدارة قلين التعليمية.

ثالثاً المرحلة الثانوية: المركز الأول مدرسة بلطيم الصناعية بإدارة بلطيم التعليمية، والمركز الثاني مدرسة الشهيد عبد المنعم عامر بإدارة الرياض التعليمية، والمركز الثالث مدرسة بيلا الثانوية بنات بإدارة بيلا التعليمية، والمركز الرابع مدرسة منية المرشد الثانوية بإدارة مطوبس التعليمية، والمركز الخامس مدرسة الزعفران الثانوية بإدارة الحامول التعليمية، ومدرسة الشهيد محمد فؤاد الثانوية بإدارة سيدي سالم التعليمية.

مسابقة مبادرة «ازرع شجرة.. تحيا بصحة»

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن مسابقة مبادرة «ازرع شجرة.. تحيا بصحة» جاءت نظراً للاهتمام العالمي والإقليمي والمحلي وكذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتغيرات المناخية وما تؤثر به علي البيئة بما يُسمى «الاحتباس الحراري» الذي يُهدد بالقضاء على الثروات الطبيعية، وأيضاً بمناسبة استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «Cop 27» نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، ولمشاركة الطلاب لجهود الدولة المصرية المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية عن طريق الأنشطة الطلابية، وتنفيذاً لخطة الاتحادات الطلابية، حيث كان الموضوع المحوري للمسابقة بعنوان «الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة».