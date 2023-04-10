«الزراعة»: انطلاق معرض زهور الربيع 13 مايو المقبل بشعار «100 مليون شجرة»

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي عن انطلاق معرض زهور الربيع في نسخته رقم 90 يوم 13 مايو لمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي، وأضاف أن المعرض يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

100 مليون شجرة

وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الى أن شعار المعرض هذا العام 100 مليون شجرة وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الاشجار «الخشبية، الزينة والمثمرة»، بسعر التكلفة، مضيفا أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

مستلزمات الإنتاج الزراعي

وتابع «عزوز»، أن المعرض يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي وأيضا منافذ بيع السلع الغذائية.