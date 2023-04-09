مركز الأزهر العالمي: ليلة القدر إذا حددت لنام الناس طوال شهر رمضان

قال الشيخ بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سُئل عن ليلة القدر، قال: «التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان»، وهو حديث صحيح، وهناك حديث آخر «التمسوها في الليالي الوترية»، وهو حديث صحيح أيضا.

وأضاف خضر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «لو تم تحديد ليلة القدر لنام الناس طوال الشهر، واجتهدت في هذه الليلة فقط، هذه الليلة تحفنا فيها الملائكة وهي ليلة سلام، فيها صفاء وكمية من منع الشر والنزاع».

ليلة القدر

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: «هذه الليلة فيها راحة نفسية، من يجتهد فيها في الصلاة والصيام والطعام وقراءة القرآن يشعر بهذه الراحة»، مؤكدًا أنّ كل ليلة أدى فيها الإنسان ما عليه واجتهد، فإنّ هذه الليلة تكون ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أنّ النبي قال إنّ من يشعر بأن هذه الليلة هي ليلة القدر ويردد: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا».