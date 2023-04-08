موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة.. قبل القاهرة بدقيقة

تشغل مواقيت صلاة العيد في المحافظات الملايين من المواطنين الذين يستعدون للاحتفال بالعيد وقضاء أوقات الإجازة والاحتفال بهذه الأجواء السعيدة، خاصة ونحن على بعد أيام قليلة من العيد، ويبحث الآلاف عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة، والذي يوافق فكليا 21 أبريل الجاري.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة

وحدد قسم التقاويم في الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة، والذي يكون في تمام الساعة الخامسة و 47 دقيقة صباحا وقبل دقيقة واحدة من محافظة القاهرة الذي يكون موعد عيد الفطر بها في تمام الساعة الخامسة و 48 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة

ويترقب الملايين موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في المحافظة وقضاء وقت سعيد برفقة الأصدقاء والأقارب، وسط حالة من السعادة والسرور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2023.

وتستعد مديريات الأوقاف لإقامة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة، في المساجد والساحات الكبيرة في المحافظة، حيث يتم تحديد أماكن الخلاء والمساجد والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.