ضوابط صلاة عيد الفطر 2023 ومواعيدها في كل المحافظات

بدأت مديريات الأوقاف في شتي محافظات الجمهورية إنهاء كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1444، من خلال الالتزام بـ ضوابط صلاة عيد الفطر 2023، حسبما حددتها وزارة الأوقاف في وقت سابق.

ضوابط صلاة عيد الفطر 2023

وحدّدت وزارة الأوقاف في وقت سابق ضوابط صلاة عيد الفطر 2023، ومنها:

1. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

2. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

3. السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

4. يُجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز المئات من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك.

وعقد العديد من وكلاء وزارة الأوقاف في محافظات الجمهورية اجتماعات مع قيادات المديريات لوضع ضوابط صلاة عيد الفطر 2023، وتجهيز صلاة العيد بكافة المحافظات.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك

أما عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في المحافظات حسبما حددته هيئة المساحة المصرية، فهي كالتالي:

• محافظة القاهرة: 5:47 صباحاً.

• محافظة الجيزة: 5:48 صباحاً.

• محافظة القليوبية: 5:48 صباحاً.

• محافظة كفر الشيخ: 5:48 صباحاً.

• محافظة الغربية: 5:48 صباحاً.

• محافظة دمياط: 5:44 صباحاً.

• محافظة البحيرة: 5:50 صباحاً.

• محافظة الدقهلية: 5:47 صباحاً.

• محافظة المنوفية: 5:50 صباحاً.

• محافظة الإسكندرية: 5:51 صباحاً.

• محافظة الفيوم: 5:51 صباحاً.

• محافظة بني سويف: 5:50 صباحاً.

• محافظة الشرقية: 5:47 صباحاً.

• محافظة المنيا: 5:52 صباحاً.

• محافظة أسيوط: 5:52 صباحاً.

• محافظة قنا: 5:47 صباحاً.

• محافظة الوادي الجديد: 6:04 صباحاً.

• محافظة سوهاج: 5:50 صباحاً.

• محافظة الأقصر: 5:47 صباحاً.

• محافظة أسوان: 5:48 صباحاً.

• محافظة البحر الأحمر: 5:40 صباحاً.

• محافظة السويس: 5:43 صباحاً.

• محافظة الإسماعيلية: 5:44 صباحاً.

• محافظة بورسعيد: 5:43 صباحاً.

• محافظة شمال سيناء: 5:37 صباحاً.

• محافظة جنوب سيناء: 5:42 صباحاً.

• محافظة مطروح: 6:03 صباحاً.