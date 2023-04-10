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توزيع 600 كيلو لحوم و350 كرتونة مواد غذائية على المستحقين بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
05:07 م | الإثنين 10 أبريل 2023
توزيع مواد غذائية على المستحقين بالشرقية 

توزيع مواد غذائية على المستحقين بالشرقية 

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وجمعية الأورمان توزيع كراتين رمضان واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى محافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

توزيع 350 كرتونة مواد غذائية

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تم توزيع 350 كرتونة مواد غذائية، فضلًا عن توزيع 600 كيلو لحوم على الأهالي بقرى أبو عريضة وقرية 16وعزبة راغب ورمسيس ومسلمية وصان البحرية وعزبة الإمام مركز صان الحجر، وقرى كفر الأعصر وطوخ والطوبجي والشروة مركز أبوكبير.  

تحقيق التنمية المستدامة

وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

تنفيذ مشروعات خيرية

وأوضح «شعبان» أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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بقلم نظيمه البحرواي