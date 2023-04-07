مطروح تحتفل بيوم اليتيم وتُكرم المتميزين من الأطفال بمشاركة الأورمان

احتفلت، مساء اليوم، محافظة مطروح بيوم اليتيم مع الجمعة الأولى من شهر أبريل بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وممثلى جمعية الأورمان الخيرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الأوقاف والأزهر والكنيسة بمطروح، وعمد ومشايخ وعواقل قبائل مطروح، بمطروح، وعدد من الأمهات الأرامل المثاليات والطلاب الأيتام المتفوقين، تحت رعاية المحافظة وجمعية الأورمان وذلك بأحد الفنادق السياحية بمطروح.

تكريم الدين الإسلامى لليتيم

خلال احتفالية يوم اليتيم أكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح على تكريم الدين الإسلامى لليتيم، فسيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كان يتيما، والسيدة مريم العذراء كانت يتيمه، مع الدعوة إلى الرحمة، وكفالة ورعاية اليتيم.

أطفال مطروح الأيتام

وأعرب محافظ مطروح ببيان عن سعادته بمشاركته الاحتفال بأطفال مطروح الأيتام المتفوقين الذين أوصت بهم الأديان السماوية قبل أن ينظر العالم إلى تحديد يوم للاحتفال بهم، وهو الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام كما يأتي الاحتفال كذلك بالأمهات المثاليات من الأرامل تقديراً لرحلة كفاحهن مع تحملهن مواجهة أعباء الحياة دون شريك يؤازر مسيرتهن.

الفتيات اليتيمات

ووجه المحافظ التهنئة للفتيات الأيتام المقبلات على الزواج متمنيا لهم حياة سعيدة، كما كرم الأطفال بدار الأيتام بحي الشروق، وجمعية الأيتام وتلاميذ المدارس ولفيف من المتفوقين الأيتام بمؤسسات التربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة، وأكد أن الاحتفالية تأتى لتواكب اهتمام الدولة والقيادة السياسية الدائم بكافة أبنائها وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم فالوطن دائماً هو السند الذي يقدم كافة أوجه الدعم و الأمان لكل أبنائه وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع.

استعراضات فنية

وعلى هامش الاحتفالية شاركت فرقة الحرية بالإسكندرية الأيتام بالاحتفالية باستعراضات وتابلوهات فنية وتنورة لإدخال البهجة عليهم.