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 أسرة «حورس» بجامعة جنوب الوادي تزور مستشفى الأورمان بالأقصر

كتب:

رجب آدم
04:40 م | الخميس 06 أبريل 2023
أسرة حورس بجامعة جنوب الوادي

أسرة حورس بجامعة جنوب الوادي

نظم طلاب أسرة حورس في جامعة جنوب الوادي، زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وذلك برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

رسم البهجة على وجوه الأطفال

وقال الدكتور هاني الدسوقي رائد عام أسرة حورس في جامعة جنوب الوادي، إن هذه الزيارة تأتى لرسم البهجة على وجوه الأطفال المرضى ودعمهم معنويًا، في بادرة تشعر مرضى السرطان في الأمل بالشفاء.

تفاصيل الزيارة إلى المستشفى

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، تضمنت الزيارة العديد من الأماكن بالمستشفى إذ زار طلاب الأسرةِ الأقسام الموجودة بالمستشفى ومنها قسم التبرع بـ الدم، وزيارة بعض الأطفال فى غرفهم واللعب معهم وإدخال البهجه عليهم، ورافق الأسرة فى الزيارة أحمد عبودي مدير رعاية الشباب بكلية الزراعة.

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بقلم رجب آدم