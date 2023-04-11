بشاير البطيخ هلت في أسواق الإسكندرية.. «يا حلاوته على الفطار»

قبل موعده بشهرين، انتشر البطيخ في الأسواق بشكل كبير، وازدادت تساؤلات المواطنين عن سلامة البطيخ وجودته، ولماذا ظهر خلال الفترة الحالية.

كاميرا «الوطن» تجولت في الأسواق للتعرف علي سر البطيخ المتواجد في الأسواق والمحلات بمحافظة الإسكندرية.

بطيخ شرق العوينات والوجة القبلى

يقول سعيد المطروحي أحد أقدم باعة البطيخ بمحافظة الإسكندرية بمنطقة الدخيلة طريق إسكندرية مطروح خلال حديثه لـ«الوطن» أن البطيخ الموجود الآن ليس قادم من عدة مناطق تشتهر بزراعته في المحافظات، بل هو بطيخ صوب من شرق العوينات والوجة القبلى.

وأوضح أنه نظرا إلى ارتفاع درجات الحرارة بالوجة القبلي، يجرى زراعته وحصاده مبكرا، قبل الوجة البحرى بشهرين أو أكثر، ويتراوح سعر كيلو البطيخ حاليا من 10 وحتى 12 جنيه للكيلو، ناصحا بعدم شراء البطيخة أكثر من 10 كيلو جرام لضمان جودتها من الداخل.

بينما قال رمضان الفخراني نقيب الفلاحين في الإسكندرية لـ«الوطن» إن انتشار البطيخ في الوقت الحالي أمر طبيعي، فالبطيخ الحلو يحتاج فقط إلى درجة حرارة مرتفعة، وهذا يجرى توفيره من خلال زراعة البطيخ فيما يسمى بالأنفاق وهى عبارة عن حفر تحت الأرض بشكل عميق ويتم تجهيزها ثم تغطيتها لتعطي جو حار للتربة.

وأوضح أن بطيخ الصوب الذي يلجأ إليه بعض أصحاب المزارع، يطرح قبل موعده الطبيعى للبيع بأعلى سعر، وتحقق أرباحا تعوضة تكلفة الصوب.

مواصفات البطيخ الجيد

وأوضح أن بطيخ شرق العوينات والوجة القبلي يكون لونه غامق، وبطيخ الوجة البحرى لون قشرته فاتح، والأكثر حلاوة يعطيك رنة غير مكتومة حين تخبط عليه، وتكون البطيخة أقل من 10 كيلو جرام لأن الأكثر من ذلك في الوزن لا تكون جيدة الطعم، وللحصول على بطيخة مرملة وحمراء لابد أن تكون خفيفة خلال الخبط عليها ولا تكون مكتومة الصوت حين تخبط عليها.