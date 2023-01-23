تفاصيل حادث إطلاق نار في باريس.. «مقتل شخص هدد كلبا بمسدس»

شهدت العاصمة الفرنسية «باريس»، حادث إطلاق نار من جانب الشرطة على شخص هدد العناصر الأمنية، ما أسفر عن مصرع شخص، ونشرت وسائل إعلام فرنسية، من بينها «لو فيجارو» و«لو باريزيان»، تفاصيل أولية عن الواقعة.

ولقي شخص مصرعه برصاص الشرطة في الدائرة 11 في العاصمة «باريس»، كان يهدد الشرطة.

Un mort dans le 11eme arrondissement de Paris après plusieurs tirs.



D’après les policiers, l’homme les aurait menacé avec une arme factice. pic.twitter.com/fw9dFUgYbH — Clément Lanot (@ClementLanot) January 22, 2023

وأشارت تحقيق أولى، لم يتم التحقق منها بعد، إلى أن الشخص هدد كلبًا أولاً بمسدس، وقال مصدر مطلع، إنه عندما اقترب منه ضابط شرطة في دورية، استدار نحوهما، مصوبًا مسدسا نحوهما.

مصدر بالشرطة: الشخص كان يمثل تهديدًا بالفعل

وأضاف المصدر المطلع، أن الشرطة فتحت النار بعد ذلك على الشخص. وقال مصدر في الشرطة، إن الشخص، لا يبدو أنه نطق بكلمات خاصة تجاه الشرطة ولكنه كان يمثل تهديدًا بالفعل

Un homme abattu par la police à Paris (11e), plusieurs tirs (3/4) entendus.



L'homme "aurait menacé les policiers avec une arme qui s’avère probablement factice", ils ont ouvert le feu. L’homme est décédé. pic.twitter.com/wUo9AWMD6e — Remy Buisine (@RemyBuisine) January 22, 2023

وأشارت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إلى فتح تحقيقين في الحادث، أحدهما عهد الشرطة القضائية في العاصمة «باريس» لتوضيح دوافع الرجل.

السلاح من نوع «أير سوفت»

وأضافت «لو باريزيان»، أن إطلاق النار وقع بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل بالقرب من «ساحة الجمهورية»، فيما قالت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، نقلا عن مصادر الشرطة، إن السلاح مزيفًا من نوع «أير سوفت».

بدورها، قال إحدى المتواجدات بالقرب من مكان الحادث، إلى سماع أصوات 3 رصاصات، مشيرة إلى رؤية رجلاً على الأرض.