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تفاصيل حادث إطلاق نار في باريس.. «مقتل شخص هدد كلبا بمسدس»

كتب:

حسن رمضان
07:30 ص | الإثنين 23 يناير 2023
موقع إطلاق النار في «باريس»

موقع إطلاق النار في «باريس»

شهدت العاصمة الفرنسية «باريس»، حادث إطلاق نار من جانب الشرطة على شخص هدد العناصر الأمنية، ما أسفر عن مصرع شخص، ونشرت وسائل إعلام فرنسية، من بينها «لو فيجارو» و«لو باريزيان»، تفاصيل أولية عن الواقعة.

ولقي شخص مصرعه برصاص الشرطة في الدائرة 11 في العاصمة «باريس»، كان يهدد الشرطة.

وأشارت تحقيق أولى، لم يتم التحقق منها بعد، إلى أن الشخص هدد كلبًا أولاً بمسدس، وقال مصدر مطلع، إنه عندما اقترب منه ضابط شرطة في دورية، استدار نحوهما، مصوبًا مسدسا نحوهما.

مصدر بالشرطة: الشخص كان يمثل تهديدًا بالفعل

وأضاف المصدر المطلع، أن الشرطة فتحت النار بعد ذلك على الشخص. وقال مصدر في الشرطة، إن الشخص، لا يبدو أنه نطق بكلمات خاصة تجاه الشرطة ولكنه كان يمثل تهديدًا بالفعل

 

وأشارت صحيفة «لو باريزيان»  الفرنسية، إلى فتح تحقيقين في الحادث، أحدهما عهد الشرطة القضائية في العاصمة «باريس» لتوضيح دوافع الرجل.

السلاح من نوع «أير سوفت»

وأضافت «لو باريزيان»، أن إطلاق النار وقع بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل بالقرب من «ساحة الجمهورية»، فيما قالت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، نقلا عن  مصادر الشرطة، إن السلاح مزيفًا من نوع «أير سوفت».

 بدورها، قال إحدى المتواجدات بالقرب من مكان الحادث، إلى سماع أصوات 3 رصاصات، مشيرة إلى رؤية رجلاً على الأرض.

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