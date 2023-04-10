إطلاق مبادرة «فطارك غير» لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية بقرى المنيا

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إطلاق مبادرة «فطارك غير» لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية مخصصة للقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وشركة المصرية للاتصالات.

إطلاق المبادرات وتوفير المواد الغذائية

وقال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتوفير السلع والمواد الغذائية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

التوزيع بالقرى والنجوع الأولى بالرعاية

وأشاد نائب المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة سبل الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجا، ومشاركة كافة فئات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، موجها بالتنسيق والتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي بالقرى لتسهيل عملية التوزيع وتحقيق المستهدف من المبادرة.

وأوضح سالم صقر، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، أنه سيتم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية في محافظة المنيا وضمن مبادرة المصرية للاتصالات لتوزيع 40 ألف كرتونة و30 مليون وجبة سيجري توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

ويشمل التوزيع القرى والنجوع الأولى بالرعاية داخل جميع المراكز من خلال المؤسسة والوحدات الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقرى الأشد احتياجا في مراكز المحافظة المختلفة.