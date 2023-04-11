تجديد حبس المتهمين بقتل سائق في الجيزة 15 يوما

تجري الجهات المختصة تحقيقاتها في واقعة قيام شخصين بقتل سائق وسرقة سيارته على الطريق الإقليمي بالجيزة، إذ حضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ الى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، مُبلغ بغيابه وبها عيار ناري بالظهر بدائرة المركز.

كما عثر رجال الشرطة على سيارة تاكسي، ملك المجني عليه، وبه آثار دماء بدائرة مركز شرطة سملوط بمديرية أمن المنيا،وتم التوصل الى مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة محدث صوت - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - 3 هواتف محمولة من بينهم إثنين خاصين بالمجني عليه).

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمان بإرتكابهما للجريمة، وأنهما استوقفا الضحية أعلى الطريق الدائري بالقليوبية بزعم توصيلهما بالسيارة قيادته لمحافظة المنيا، وحال سيرهم بالطريق الإقليمي فى مكان العثور قام بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما لسرقة التاكسي الخاص به، ولكن المجني عليه رفض، فقاما بالتعدي عليه بالضرب ولدى مقاومته قام أحدهما بإطلاق عيار ناري تجاهه من فرد خرطوش مما أدى لوفاته، واستوليا على التاكسي و 2 هاتف محمول و مبلغ مالي وتركا السيارة المُشار إليها بمكان الواقعة بقصد التصرف فيها لاحقاً.

أما عن العقوبة، أوضح حسام همام المحامى لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».