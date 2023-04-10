نقابة أطباء الأسنان تعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل

دعت النقابة العامة لأطباء الأسنان لعقد جمعية عمومية عادية يوم الأربعاء 12 أبريل 2023 بالقاعة الكبرى، دار الحكمة، على أن يتم فتح باب التسجيل في الساعة 12 ظهرًا من نفس اليوم وتبدأ وقائع الجمعية العمومية الساعة 1 ظهرا.

دعوة الانعقاد الثاني للجمعية العمومية

وقال الدكتور محمد علاء الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تلك الدعوة هي دعوة الانعقاد الثاني للجمعية العمومية وتستلزم حضور 100 عضو فقط من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذي يبلغ عددهم حوالي 90 ألف طبيب أسنان، وذلك حتى يكتمل النصاب القانوني لها، ويتم عقدها لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة.

2. إعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2021 بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

3 . تقرير الأمانة العامة .

4. تقرير أمانة الصندوق و مناقشة مشروع الميزانية السنوية و الموازنة التقديرية التي يعرضها المجلس وإعتمادها.

5. تعيين مراقب للحسابات.

6. مناقشة اللائحة الداخلية للنقابة و إعتمادها.

7. مناقشة تعديلات لائحة أداب و تقاليد المهنة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة واعتمادها (بعد حذف المادة الخامسة).

زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية

8. مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية إلى (أربعون ألف جنيهاً مصرياً) .

9. مقترح بعمل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية (الأخطاء المهنية).

10. مقترح بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة و إعتماده.

11. مقترح بخصوص رسوم الخدمات التي تقدمها النقابة و إعتماده.

12. المعاملة الضريبية لأطباء الأسنان.

13. اشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات لتراخيص المنشآت الطبية الخاصة.

14. ما يستجد من أعمال.