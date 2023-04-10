مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تضاعف عدد المستوطنين مقتحمي الأقصى وسط حراسة الاحتلال

قالت دانا أبوشمسية، مُراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المُحتلة، إنَّ أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى تضاعفت اليوم، خصوصًا بعد دعوات جماعات الهيكل المزعوم التي دعت إلى تكثيف الاقتحامات.

اليوم الأخير

وأضافت «أبوشمسية» خلال رسالة على الهواء لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه من المُتوقع أن يكون اليوم الأخير ضمن هذه الاقتحامات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى طوال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان.

531 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى

وأوضحت مُراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المُحتلة، أن 531 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الساعات الماضية، من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية مُشددة.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة شديدة على الطريق الواصل بين رام الله «وسط الضفة» ونابلس «شمالًا»، لتأمين المسيرة ووقوف المستوطنين والوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيست فوق الجبل، حيث تقع البؤرة الاستيطانية المخلاة.