«شركات السياحة»: 3800 مسيحي يستعدون للسفر إلى القدس للحج

قال صبرى يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عدد مسيحيي مصر الذين صدرت لهم تأشيرات السفر لرحلة حج الأقباط للقدس «التقديس» يبلغ نحو 3800 مواطن، لافتا إلى أنّ تلك الأعداد تبدو جيدة بالقياس بأسعار برامج حج الأقباط للقدس هذا العام والتي بدأت من 55 ألف جنيه، ومتوسط مدة رحلة الحج تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام .

إنطلاق رحلات حج الأقباط للقدس

وأضاف يني لـ«الوطن»، أنّ رحلات حج الأقباط للقدس انطلقت من يوم 7 أبريل الجاري، وتستمر حتى 17 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أنّ أولى رحلات العودة من القدس ستكون يوم 16 أبريل 2023.

وتابع أنّ شركات السياحة المنظمة لتلك الرحلات تعاقدت على فنادق إقامة المسافرين بمدينتي القدس وبيت لحم، كما تعاقدت على الزيارات الدينية والأثرية في المدينيتن خلال فترة الحج.

ضوابط سفر الأقباط للحج بالقدس

وأشار إلى أنّ الضوابط التي تم وضعها للسماح لسفر الأقباط للقدس جاءت على النحو التالي.

1- أن يكون المسافرين لأداء الحج في القدس هذا العام من مواليد عام 1983 وما قبله.

2- أن يحصل المسافر على موافقة الكنيسة التابع لها على السفر إلى رحلة التقديس.

3- أن يكون المشرفين المرافقين للرحلات من مواليد عام 1983 وما قبلها.

4- توفير وإتمام إجراءات التأمين الصحي الدولي اللازمة للمسافرين للقدس قبل سفرهم.

5- شركات السياحة المنظمة للرحلات ملزمة بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا لجميع المسافرين قبل عودتهم للبلاد بأقل من 48 ساعة، على أن توقع شركة السياحة المنظمة للرحلات إقرارا بالالتزام بتنفيذ ذلك.