«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد مصابي مواجهات جبل صبيح إلى 121 فلسطينيا

أفادت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، بارتفاع عدد مصابي مواجهات جبل صبيح إلى 121 فلسطينيا.

ارتفاع أعداد المستوطنين

وارتفعت أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم، خصوصًا بعد دعوات جماعات الهيكل المزعوم التي دعت إلى تكثيف الاقتحامات، كما أنَّه من المُتوقع أن يكون اليوم هو الأخير ضمن هذه الاقتحامات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى طوال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، وذلك حسبما ذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية».