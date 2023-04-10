أسامة الأزهري: الشيخ أبو شعيب الدكالي كان مؤثرا بين أبناء جيله

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الشيخ المغربي أبو شُعيب الدُكالي أقام 6 سنوات منقطعا للعلم في الأزهر الشريف، حيث عاش فترة كافية من أجل أن يتمصر، وبعد تلك السنوات الـ6 وما أظهره من جدية في التعلم، وسابقة في الاستعداد للعلم بالمغرب فقد كان نابغة ومؤثرا بين أفراد جيلة.

الأزهري: ذهب لنشر العلم في أرض الحجاز

وأضاف «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «رجال صدقوا»، المذاع على قتاة «DMC»، أن ما أوقد شمس الشيخ أبوشعيب الدكالي كانت واقعة طريفة بعدما أرسل الشريف عون، الذي كان ملكا للحجاز في هذا الحين، قبل نشأة المملكة العربية السعودية، للخديوي عباس طالبا منه ترشيح أحد العلماء الأجلاء ليكونوا وافدين إلى بلاد الله الحرام، ثم رشح شيخ الأزهر الشيخ المغربي أبو شُعيب الدُكالي.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «كان يخطب في الحرم المكي حتى حصل على لقب خطيب الحرم، ولم ينقطع عن التدريس حتى بعد تعيينه وزيرا للعدل في المغرب، وكان يدرس في مساجد مراكش».