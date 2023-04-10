صلاة العيد الساعة كام في الشرقية؟.. اعرف الموعد

يتزايد اهتمام المسلمين في محافظة الشرقية خلال هذه الأيام بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023، خاصة مع اقتراب موعد العيد وانتهاء شهر رمضان المبارك خلال أيام قليلة، ويصبح السؤال الأكثر بحثا على محركات الإنترنت هو: صلاة العيد الساعة كام 2023 في الشرقية؟

صلاة العيد الساعة كام 2023 في الشرقية

وحسب التوقيتات الفلكية، أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على سؤال: صلاة العيد الساعة كام 2023 في الشرقية؟ وأعلن أن موعد موعد صلاة عيد الفطر في الشرقية 2023، سيكون في تمام الساعة 5:47 صباحا.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في الشرقية.. متابعة الاستعدادات

وبمجرد الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الشرقية، بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه سيتم التواصل مع مديرية الأوقاف لمتابعة أعمال تجهيزات ساحات الصلاة والمساجد التي ستخصص لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر، مضيفا أنه سيتم تكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد والساحات.

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر في الشرقية

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مقرها بديوان عام المحافظة لمتابعة فعاليات العيد الفطر على مدار 24 ساعة، فضلًا عن إلغاء إجازات للعاملين في المرافق الحيوية، ووضع خطة متكاملة بالتنسيق بين كافة المديريات، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة وكذلك مستشفيات الزقازيق الجامعي.

وبالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم، ومحال بيع الطيور والدواجن الحية، وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.