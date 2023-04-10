صلاة العيد الساعة كام في الإسكندرية؟.. تتأخر عن باقي المحافظات

صلاة العيد الساعة كام 2023 في الإسكندرية؟ هكذا كثرت التساؤلات بين مواطني عروس البحر المتوسط، قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ويجرى الاستعداد عليه خلال الأيام المقبلة من خلال إتاحة ساحات الصلاة.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في الإسكندرية؟

وتجيب «الوطن» خلال السطور التالية، عن تساؤل صلاة العيد الساعة كام 2023 في الإسكندرية وكافة التساؤلات الأخرى التي تصاحب صلاة العيد والتي تنطلق مع الساعة 5:52، أبرزها تساؤل استعدادات الاحياء بتلك المناسبة بأمور عدة.

ويعد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية متأخر عن باقي المحافظات حيث تنطلق صلاة العيد في مصر في الساعة 5:40 دقيقة في محافظة البحر الأحمر، لذا تعد الإسكندرية ضمن المحافظات التي تصلي متأخرا.

استعدادات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية

ولم يكن تساؤل صلاة العيد الساعة كام 2023 في الإسكندرية، هو التساؤل الوحيد خلال تلك الآونة بل ارتبطت تساؤلات أخرى أبرزها ما هي استعدادات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية؟ وهو الأمر الذي أجاب عنها مسؤولو الأحياء في الإسكندرية بأنه تم الاستعداد عبر أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين علي مستوي الأحياء وتطهير جميع المساجد وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وفقاً لتعليمات محافظ الإسكندرية.